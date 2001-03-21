Pakistan'da intihar saldırısı: 11 ölü

Pakistan’ın Paraçinar şehrinde bir Şii camisine yapılan intihar saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Pakistan’ın kuzeybatı aşiret bölgesinde, Afganistan sınırı yakınında Paraçinar şehrinin merkezinde bir Şii camisinin dışında meydan gelen intihar saldırısında 11 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir parlamento üyesi ve mahalli ajans tarafından bildirilen haberde, olayı henüz üstlenen olmadığı kaydedildi. İntihar saldırısının şehir merkezine pazar yerindeki bir caminin kadınlar girişi tarafında cuma namazı için gelenlerin arasında meydana geldiği ifade edildi. Paraçinar eyaletinin Parlamento üyesi Sajid Hussain, intihar saldırısından sonra silahlı saldırı yapıldığını söyledi. Geçen ay Şivan’daki Lal Şeybaz tapınağına bir saldırı düzenlenmiş ve 70’ten fazla insan hayatını kaybetmişti. Olay yerine bir askeri kurtarma helikopterinin gönderildiği kaydedildi. Bölgedeki bir hastanede doktor olan Mumtaz Hüseyin, hastaneye aralarında bir kadın ve iki çocuk olan beş kişinin cesetlerinin ve 36 yaralının getirildiğini söyledi. Kurram Aşiret bölgesinin başkenti olan Paraçinar’da güvenlik güçleri ile militan gruplar arasında yıllarca savaş çatışmaların sürdüğü kaydedildi.



