Pakistan’da silahlı saldırı: 2 polis öldü

Pakistan’da silahlı saldırı: 2 polis öldü
12.6.2017 - 00:55

Pakistan’da 2 saldırganın polis kontrol noktasına ateş açması sonucu 2 polis öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Polis sözcüsü Shazada Farhat, Pakistan’ın Ketta kentinde motosikletli 2 saldırganın polis kontrol noktasına silahla ateş açtığını, saldırı sonucu 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Farhat, polis memurlarından birinin hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğini, yaralıların ise durumunun kritik olduğunu belirtti. Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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