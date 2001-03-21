Paris'te caminin kapısına kilit vuruldu

24.3.2017 - 11:15

Fransa’da başkenti Paris’in kuzeybatısındaki banliyösü Clichy-la-Garenne’deki bir cami polis tarafından zorla boşaltıldı.

Caminin yerine multimedya merkezi yapmak isteyen Clichy-la-Garenne Belediyesi ile cami derneği arasındaki ihtilaf, belediyenin kararıyla caminin polis zoruyla boşaltılması ile neticelendi.

Fransa'da caminin kapısına kilit vuruldu

Sağcı belediyenin cami derneğine önerdiği ibadet yeri, küçük olduğu gerekçesiyle cemaatin tepkisini çekmişti.

Camiye icra memuru ile gelen polis, cami derneği ile itilafta olan sağ eğilimli belediyenin tahliye kararını gerekçe göstererek ibadet yerinin kapısına kilit vurduğunu duyurdu.

POLİS CAMİYİ BASTI

Cami cemaatinden yaklaşık 50 kişinin tahliyeden sonra yeniden içeri girerek oturma eylemi yaptığını duyuran televizyon kanalı, bu kişilerin daha sonra polis tarafından zorla ibadet yerinden çıkarıldığını bildirdi.

Fransa'da caminin kapısına kilit vuruldu

İbadet yerinin daha önceki sosyalist belediye tarafından cami derneğine kiralandığı, yine bu derneğin burayı satın almak için girişimde bulunduğu ancak şu anda yönetimde olan sağcı belediyenin ise karşı çıktığı kaydedildi.

Fransa'da caminin kapısına kilit vuruldu

Belediye binasının önünde kararı protesto eden kişiler sokakta namaz kıldı.

Fransa'da caminin kapısına kilit vuruldu

Fransa'da caminin kapısına kilit vuruldu

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