Paris’te silahlı saldırgan dehşeti

Paris’te Notre Dame Katedrali yakınlarında silahlı saldırgan, polisi vurdu

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali yakınlarında silahlı saldırgan, polisi vurdu. Edinilen bilgilere göre, saldırganın polise önce çekiçle saldırdığı, sonra silahla vurduğu bildirildi. Yetkililer tarafından henüz olayın detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Paris'te polise düzenlenen çekiç ve silahlı saldırı sonrası polis, Cite metro istasyonunda şüpheli bir kişiyi durdurarak arama yaptı.

Paris'te Notre Dame Katedrali yakınlarında devriye gezen 3 polisi hedef alan saldırı düzenlendi. Saldırgan, bir polisi çekiçle yaralayarak, ardından silahla vurdu. Saldırgan, diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Yetkililer saldırısı sonrası bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, olası terör saldırısına karşı arama çalışmaları başlattı. Polis, Cite metro istasyonundan çıkan şüpheli bir kişiyi de durdurarak arama yaptı.