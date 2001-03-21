Pedofillerin ülke dışına çıkışı yasaklanıyor

30.5.2017 - 22:27

Avustralya'da, yabancı ülkelere seyahat edecek cinsel suçluların pasaportları işleme konulmayacak.

Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan, alınacak kararın yaklaşık 20 bin kadar cinsel suç işlemiş Avustralyalı'yı etkileyeceğini söyledi.

Plana göre, gerekirse pasaportlara sahibinin pedofili olduğunu belirten kayıt eklenecek. Bakan Keenan, "Daha önce hiçbir ülke, cinsel suç işlemiş vatandaşlarının özellikle çocukların suistimal edildiği yerlere gitmesini durduracak böylesine güçlü bir karar almadı." dedi. Geçen yıl 800 kadar cinsel suçtan hüküm giymiş Avustralyalı başka ülkelere seyahat etti. Ülkede 3 bin 200 kadar pedofilinin pasaport hakkı yok çünkü sürekli gözetleniyorlar. Avustralya vatandaşı Robert Andrew Fiddes Ellis, geçen yıl Endonezya'da 11 kıza cinsel istismarda bulunmaktan mahkum olmuş ve 15 yıl hapis cezası almıştı.

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