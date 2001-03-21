Pitbull 3 hatfalık bebeği 5 dakikada parçaladı

2.6.2017 - 01:17

Sadece 5 dakikalığına evdeki pit bull'lar ile yalnız bırakılan 3 hatfalık bebek hayatını kaybetti.

Evlerinde üç pit bull ile yalnız bırakılan üç haftalık bebek köpeklerden birinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bebek köpeklerle sadece beş dakika yalnız kaldı.

3 haftalık bebek pit bull saldırısında hayatını kaybetti

Otoritelere göre beş dakikanın sonunda Susannah Jean Murray isimli bebeğin vücudunda ciddi yaralar ve kafasında bir ısırık vardı. Köpeklerden birinin ağzı ise kanlıydı.

Susannah acilen ameliyata alınmasına rağmen birkaç saat içinde hayatını kaybetti.

Köpek saldırılarına karşı ne yapılmalı?

Otoritelere göre beş dakikanın sonunda Susannah Jean Murray isimli bebeğin vücudunda ciddi yaralar ve kafasında bir ısırık vardı. Köpeklerden birinin ağzı ise kanlıydı.

Susannah acilen ameliyata alınmasına rağmen birkaç saat içinde hayatını kaybetti.

Köpek saldırılarına karşı ne yapılmalı?

İfadesi alınan komşular, köpeklerin tehlikeli olduklarını ve dışarı çıkartıldıklarında kendilerine de saldırdıklarını rapor ettiler. Polisler üç pit bullu saldırıdan sonra yerel bir hayvan barınağında karantinaya aldı. 

Polis Terry Dixon, pit bull cinsini suçlamanın doğru olmadığını ve herhangi bir köpeğin ısırabileceğini söyledi. Bir çocuğu herhangi bir köpekle yalnız bırakmanın tehlikeli olabileceği konusunda aileleri uyardı. 
pembenar.com özel haberidir(pmb)

Duygu Bay / PembeNar

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