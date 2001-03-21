Putin'den Trump'a sürpriz destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını değerlendirdi.

Trump’ın bu kararıyla ilgili eleştirilmemesi gerektiğini ifade eden Putin, “Trump belki de Obama döneminde yapılan bu anlaşmanın çok da avantajlı olmadığı görüşündedir. Konuyu derinlemesine değerlendirmek gerekiyor.” dedi.

Putin, ABD’nin anlaşmadan çekilmeden önce istişarelerde bulunarak anlaşmadaki maddelerle ilgili değişiklik talebinde bulunmasının da tercih edilebilecek bir yol olduğuna dikkati çekti.

Anlaşmanın tarafı olan ülkelerin, tüm kuralları net bir şekilde ortaya koymasından sonra Rusya’nın anlaşmaya katılmayı değerlendireceğini vurgulayan Putin, “Kaynakların dağıtımıyla ve tamamen teknik diğer konularla ilgili anlaşmadaki tüm maddelerin netlik kazanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.