Putin ile Trump ne zaman görüşecek?

30.3.2017 - 00:58

Lavrov, Putin ve Trump’ın, her iki ülke ve her iki lider için uygun olduğunda bir araya geleceğini söyledi.

The National Interest dergisine konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, , Rusya ve ABD liderlerinin, uygun bulduklarında bir araya geleceğini belirtti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'deki seçimlerin ardından telefonda görüştüklerini hatırlatan Lavrov, “Onlar iyi sohbet etti, gerçi ayrıntılara girmeden genel hatlarda konuştular, ilişkilerimizin kilit öneme sahip sorunları ve elbette uluslararası sorunları değerlendirdiler. Temasları sürdürme konusunda sözleştiler” dedi.

Lavrov, The National Interest dergisindeki açıklamasında, “Onlar ayrıca, ben ve sayın (ABD Dışişleri Bakanı) Rex Tillerson'un, gündemdeki konuları ayrıntılarıyla ele alacağımız konusunda sözleştiler. Bu konular arasında iki liderin görüşmesi de var. Bu görüşme, her iki ülke ve her iki lider için uygun olduğunda gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Daha önce Putin ve Trump'ın, Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında bir araya gelebileceği bildirilmişti.

 

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