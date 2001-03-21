Rakka'da IŞİD operasyonu başladı!

Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'ya saldırı başlattı

Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'ın elindeki Rakka'nın kuzeyindeki kenar mahallelerde bulunan bir askeri üsse operasyon başlattı.

ABD destekli SDG'nin eş zamanlı olarak şehrin doğu kıyısındaki El Mashlab bölgesine de operasyon başlattığı belirtildi.

Reuters'a konuşan SDG sözcüsü, Pazartesi gecesi şehre üç koldan saldırı başlatıldığını ve hedefin şehri DEAŞ'tan tamamen kurtarmak olduğunu söyledi. Sözcü, ABD'nin öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, hava saldırıları ve yer birlikleriyle operasyonda büyük bir rol oynayacağını söyledi.