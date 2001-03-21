Rakka'da IŞİD operasyonu başladı!

6.6.2017 - 12:27

Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka'ya saldırı başlattı

Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'ın elindeki Rakka'nın kuzeyindeki kenar mahallelerde bulunan bir askeri üsse operasyon başlattı.

ABD destekli SDG'nin eş zamanlı olarak şehrin doğu kıyısındaki El Mashlab bölgesine de operasyon başlattığı belirtildi.

Reuters'a konuşan SDG sözcüsü, Pazartesi gecesi şehre üç koldan saldırı başlatıldığını ve hedefin şehri DEAŞ'tan tamamen kurtarmak olduğunu söyledi. Sözcü, ABD'nin öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, hava saldırıları ve yer birlikleriyle operasyonda büyük bir rol oynayacağını söyledi.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret