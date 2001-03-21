Ramzan Kadirov'un kızından tesettür defilesi

24.3.2017 - 00:59

Ramzan Kadirov'un kızı ilk tesettür defilesini gerçekleştirdi.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un 18 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova, başkent Grozni'de düzenlediği defilede 30 adet kendi tasarladığı abiyeleri tanıttı.

KADİROV KIZININ DEFİLESİNİ İZLEDİ

18 yaşındaki Ayşat, "Firdaws" isimli geleneksel çizgideki kadın giyim markasının özel koleksiyonunu Rusya'nın Grozni şehrinde bir defilede tanıttı. Defileiyi, Ramzan Kadirov ve eşi Medni Kadirova'nın dışında İtalyan tasarımcı Stefano Ricci de izledi.

Kadife, şifon, ipek ve Fransız dantellerinden oluşan elbiseleri ayrıca yarı değerli taşlarla süsleyen Kadirova, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Birçok ünlünün katıldığı geceye Ramzan Kadirov ve eşi, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un eşi Tatyana Navka ve ünlü şarkıcı Timati gibi bir çok yıldız isim katıldı.

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret