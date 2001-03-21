Ramzan Kadirov'un kızından tesettür defilesi

Ramzan Kadirov'un kızı ilk tesettür defilesini gerçekleştirdi.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un 18 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova, başkent Grozni'de düzenlediği defilede 30 adet kendi tasarladığı abiyeleri tanıttı.

KADİROV KIZININ DEFİLESİNİ İZLEDİ

18 yaşındaki Ayşat, "Firdaws" isimli geleneksel çizgideki kadın giyim markasının özel koleksiyonunu Rusya'nın Grozni şehrinde bir defilede tanıttı. Defileiyi, Ramzan Kadirov ve eşi Medni Kadirova'nın dışında İtalyan tasarımcı Stefano Ricci de izledi.

Kadife, şifon, ipek ve Fransız dantellerinden oluşan elbiseleri ayrıca yarı değerli taşlarla süsleyen Kadirova, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Birçok ünlünün katıldığı geceye Ramzan Kadirov ve eşi, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un eşi Tatyana Navka ve ünlü şarkıcı Timati gibi bir çok yıldız isim katıldı.