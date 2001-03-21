Robot 57 yaşındaki kadını öldürdü

57 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, çalıştığı firmadaki robot tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü. Robot kadının üzerine yüzlerce kilo ağırlığındaki römork parçasını attı ve kafatasını ezdi.

Amerika'nın Michigan eyaletinde bir araba parçaları üreticisindeki robot, kontrolden çıktı ve 57 yaşındaki teknisyen kadının kafatasını ezdi. 12 yıldır firmada çalışan Wanda Holbrook, rapora göre 'robotik makineler' tarafından sıkıştırıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Independent'ın haberine göre, 57 yaşındaki kadın, tesisin 100 numaralı bölümündeyken bir anda çözülemeyen şekilde robot hareket etmeye başladı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, normalde bölümdeki hücreler güvenlik kapılarıyla ayrılıyordu ancak kapılar henüz çözülemeyen bir şekilde açıldı. Kadını sıkıştıran robot, Wanda'nın başına bir römork parçası fırlatarak kafatasının ezilmesine neden oldu. Olayın ardından soruşturma açılırken, ölen teknisyenin eşi 5 robot firmasına dava açacak.