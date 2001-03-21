Rus uçağı yaklaşınca, İngiliz uçakları acil kalkış yaptı

28.5.2017 - 00:00

Bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına yaklaşmasının ardından iki İngiliz uçağı, acil durum nedeniyle kalkış yaptı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yaklaştığı ifade edildi. Açıklamada, Rus uçağının kıyılara yaklaşmasının ardından iki İngiliz uçağının acil durum nedeniyle kalkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Rus uçağının hava sahamıza fazla yaklaşmasının ardından iki İngiliz RAF Typhoon jeti İskoçya’daki Lossiemouth hava üssünden havalandı. İki uçağımız da daha sonra hava üssüne güvenli bir şekilde geri döndü” denildi.

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