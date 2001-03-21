Rusya 6.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

29.3.2017 - 10:31

Rusya’nın doğu ucundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Asya Kıtası’nı, Amerika Kıtası’ndan ayıran Bering Boğazı’nda 33 kilometre derinlikte meydana gelen depremi ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, önce 7.0 büyüklüğünde olduğunu ilan ettiği depremin büyüklüğünü daha sonra 6.6 düzeyine revize etti.

Rusya'nın doğu bölgesi 6.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk olarak 7.0 olarak açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ust-Kamatsky'nin 78 kilometre kuzeydoğusundaki depremin Bering Denizi'nin 22,8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ MUAMMASI

Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremden sonra tsunami tehdidi olmadığını açıkladı. Sakhalin Tsunami Gözlem Merkezi ise sarsıntıların ardından tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu.

 ARTÇILARI SÜRÜYOR

Artçı depremlerle sarsılan bölgede 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, 250 yıllık uykusundan birkaç gün önce uyanan ve gökyüzüne kül ve gaz fırlatan Kambalny Yanardağı yakınlarında meydana geldi. 2 bin 156 metre yüksekliğindeki yanardağ civarındaki bölgede alarm seviyesi yükseltilmişti.

Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. Can kaybına yol açmayan deprem sonucu oluşan dokuz metre yüksekliğindeki dalgalar, Hawaii'ye kadar ulaşmıştı.    

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