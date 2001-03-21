Rusya: ABD, Musul’da sivilleri vurdu

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ABD liderliğindeki koalisyon havacılık güçlerinin, militanların dışında sivilleri de hedef alarak, Musul’a hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, yaptığı açıklamada, ABD liderliğindeki koalisyon havacılık güçlerinin, bölgedeki militanların dışındaki sivillerin de hedef alınarak, Musul’da hava saldırısı düzenlediklerini ifade etti. Rudskoy, yaklaşık 250 binden fazla kişinin şehri terk ettiğini, Musul’daki mülteci kamplarındaki sağlık koşullarının giderek kötüleştiğini kaydetti.

Rudskoy ayrıca, Rusya’nın Halep’te gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde hava saldırısı düzenlemediğini vurguladı.

Tatiyana Şuvalova