Rusya Cruise füzesi fırlattı...Türkiye'ye haber verdi

Rusya Suriye'deki DEAŞ hedeflerine Cruise füze fırlattı. Rus medyası operasyon gerçekleşmeden önce Moskova yönetiminin Türkiye, ABD ve İsrail'e haber verdiği bildirildi.

Akdenizdeki Rus savaş gemileri ve denizaltılardan terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik Cruise füzesi fırlatıldı. Füzenin Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki DEAŞ hedeflerine gönderildiği bildirildi.

Interfax'ın haberine göre Rusya'nın füzelerin fırlatılmasından önce Türkiye, ABD ve İsrail'e haber verdiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ Suriye'de Rakka kentine sıkışmış durumda.

Batıdaki en büyük merkezi El Bab'dan Fırat Kalkanı Harekâtı'yla çıkarılan terör örgütü, elindeki en büyük kent olan Musul'u da kaybetmek üzere.