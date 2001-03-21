Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

26.3.2017 - 10:03

22 yaşındaki genç kız, bir yandan sabah işe gidişini sosyal medyadan yayımlayıp diğer yandan da araba kullanırken geçirdiği kazada öldü.

İsmi Sitora B. olarak açıklanan kızın, telefonunu direksiyonunun yanına koyduğu ve şarkı söyleyerek, zaman zaman da telefona bakarak araç kullandığı videoya yansıdı.

OTOBÜSLE ÇARPIŞTI, CAMDAN FIRLADI

Sitora B., dikkatini yoldan ayırdığı sırada şerit değiştirirken bir otobüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle genç kızın yolcu koltuğunun camından çıkarak can verdiği, otomobilinin ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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