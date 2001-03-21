Rusya'da şiddetli fırtına: 12 ölü

31.5.2017 - 00:52

Rusya'nın başkenti Moskova'da fırtına yüzünden hayat durma noktasına geldi.

Rusya'da şiddetli fırtına etkisini gösteriyor. Fırtınada 12 kişi yaşamını yitirirken 125 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralananlardan 17'sinin çocuk olduğunu açıkladı.

TIBBİ MÜDAHALE İÇİN BAŞVURULDU

Moskova Belediye Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fırtına yüzünden kayıplar yaşanıyor. 40 Kişi tıbbi müdahale için hastanelere başvurdu. Ölenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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