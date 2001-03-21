Rusya'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması

30.3.2017 - 14:55

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunu bitirmesiyle ilgili ilk yorum yaptı.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı'nı bitirdiği açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan açıklama geldi.
Sputnik'in haberine göre Zaharova, Türkiye'nin Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunu bitirmiş olmasına ilişkin bir soruya ise, bunun, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin değerlendirmesini yapabileceği bir konu olduğu yanıtını verdi.

Zaharova "Türkiye ile Suriye konusunda hem ikili olarak hem de Moskova, Tahran ve Ankara üçlüsü olarak temas halindeyiz. Türk meslektaşlarımızla aktif biçimde çalışıyoruz. Bu işbirliğini zorluklar olmasına rağmen yapıcı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Zaharova, ayrıca ABD'nin, 14 Nisan'da Moskova'da düzenlenecek Afganistan toplantısına katılmayı reddettiğini söyledi.

'ABD'NİN TOPLANTIYA KATILMAYI REDDETMESİ NEDENİYLE ÜZGÜNÜZ'

"Afganistan, Hindistan, İran, Çin, Pakistan, Orta Asya ülkeleri ve ABD'ye davetiye gönderdik. ABD'nin toplantıya katılmayı reddetmesi nedeniyle üzgünüz" diyen Zaharova, şöyle devam etti:

"ABD, Afganistan konusunda önemli bir aktör. Bu nedenle toplantıya katılması, silahlı mücadelenin sonlandırılıp müzakerelere başlanması için Afgan silahlı muhalefetine gönderilmiş bir sinyal olurdu. Ama bu, onların kararı."

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