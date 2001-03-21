Rusya'dan Katar'a darbe uyarısı

Arap ülkelerinin Katar’a yönelik başlattığı abluka sürerken Rus medyasında Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani’ye her an darbe yapılabileceği uyarısında bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde dost ve kardeş Katar’a yönelik görülmemiş bir mücadele başlatan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) öncülüğündeki Arap ittifakının gerginliği yeni bir boyuta taşımaya hazırlandığı öne sürüldü.

Rus medyasının Arap kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Suudi Arabistan yönetiminin diğer Körfez ülkeleriyle birlikte Katar’ı ablukaya almasına rağmen durumdan hoşnut olmadığının ve ülke içindeki taraftarlarıyla yeni bir “meşru” hükümet oluşturma planı yaptığının altı çiziliyor.

Kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump’tan da destek alan Riyad rejiminin ülkede konuşlu Amerikan kuvvetleri tarafından desteklenebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE İDDİASI

Olası bir müdahaleye karşı Doha yönetiminin planına da yer verilen haberlerde Katar Emiri Tamim es-Sani’nin Türkiye ve İran’a sığınabileceği ifade ediliyor. Katarlı hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilerde acil durum planı ve rota hakkında verilerin yer aldığı bildirildi.

KATAR KARADAN VE DENİZDEN KUŞATILDI

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Körfez ülkelerinin Katar çevresinde savaş gemisi ve asker konuşlandırmaya başladığı bildirildi.

AMERİKAN ÜSSÜ KRİTİK KONUMDA

Katar’ın başkenti Doha’ya 40 km uzaklıktaki Al Udeid Hava Üssü ülke için kritik öneme sahip. Ülkede konuşlu 10 binden fazla ABD askeri bu merkezden yönetiliyor. Suudi kaynaklar olası bir müdahaleye ABD’nin destek vermesi durumunda Doha’nın çok kısa bir sürede işgal edileceği belirtiliyor.