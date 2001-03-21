Rusya: YPG ile DEAŞ anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, YPG'nin IŞİD ile Rakka konusunda anlaştığını ve IŞİD'e Rakka'dan çıkmaları için koridor açıldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kabala ile düzenlediği ortak basın toplantısında YPG ile IŞİD'in Rakka konusunda anlaştığına dair ellerinde bilgiler olduğunu açıkladı.

Lavrov, "Savunma Bakanlığımız, Suriye Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'a Rakka'dan dışarı çıkan güvenli bir koridor açmak için anlaştığı bilgisini doğruluyor. Bu bilgi güvenilir verilere dayanıyor. Dahası, bu bilgi duyulduğu zaman DEAŞ militanları Rakka'yı terk etti ve Palmira'ya doğru ilerledi. Rus ordusu bu hareketliliği gözlemledi ve konvoyu vurdu. Bu nedenle Palmira'ya asla ulaşamadılar." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rus hava kuvvetlerinin IŞİD'in hareketlerini sürekli takip ettiğini ve nerede olurlarsa olsunlar IŞİD'lileri vuracaklarını belirterek "DEAŞ militanlarına karşı Suriye'nin her yerinde adım atacağız. Gerek militanlar, gerek üsleri, gerekse de eğitim kampları meşru hedeflerdir" dedi.