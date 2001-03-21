Rusya YPG’nin iddiasını yalanladı

21.3.2017 - 07:09

Rusya’nın terör örgütü PKK’nın uzantısı olan PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinde yer alan Jandaris’te konuşlandığı iddia edildi. YPG adına açıklama yapan Redur Helil, Rusya’nın YPG’lileri ‘terörle mücadelenin bir parçası olarak eğiteceğini’ öne sürdü.

SURİYE’nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan ve terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin denetimindeki Afrin bölgesine Rus üssü kurulacağı öne sürüldü. PYD’nin silahlı kolu YPG’nin Sözcüsü Redur Helil, İngiliz haber ajansı Reuters’a dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Afrin’de askeri 
üs kuracağını, burada YPG’lileri “terörle mücadele”nin bir parçası olarak da eğiteceğini söyledi.

RUS ZIRHLILARI BÖLGEDE

Rusya ile anlaşmanın önceki gün sonuçlandırıldığını kaydeden Helil, Rus askerleri ve zırhlı araçların Afrin’in Jandaris bölgesinde konuşlandığını da ekledi. Yazılı açıklama yapan YPG Sözcüsü, “Rus varlığı, terörizme karşı mücadelede işbirliği kapsamında güçlerimizi modern savaşın gereklerine göre eğitmeye katkı ve Rus birlikleri ile doğrudan temas noktası oluşturmak için Suriye’de faal Rus güçleri ve YPG arasındaki anlaşmayla geliyor” ifadelerini kullandı. “Bu, kendi türünde ilk anlaşma” diyen YPG Sözcüsü Redur Helil, “Anlaşma bugün (dün) yürürlüğe girdi” dedi. Hatay’a komşu olan Afrin’e vardığı söylenen Rus askeri varlığının büyüklüğü konusunda bilgi yok. Ayrıca üssün nereye kurulacağı da belirtilmedi.

Rusya’dan YPG’nin iddiasına yalanlama: Afrinde üs kurmuyoruz

HENÜZ DOĞRULANMADI

Bu anlaşma henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Moskova’dan da henüz konu ile ilgili açıklama gelmedi. Afrin bölgesi, doğudaki Kobani ve Cezire ile birlikte PYD’nin denetiminde bulunuyor. Kobani ile Cezire arasında kara bağlantısı varken, Afrin’in Kobani ile karadan doğrudan bağlantısı yok. Ancak Esad rejiminin Kobani’nin batısında yer alan Menbiç’te konuşlu YPG ile işbirliği sayesinde dolaylı bir bağlantıdan söz ediliyor.

ANKARA: BİZİM İÇİN OLUMSUZ GELİŞME

RUSYA’nın Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin tek taraflı kanton ilan ettiği Afrin bölgesinde YPG ile bir üs kurulması için anlaşmaya vardığı haberlerini Ankara endişeyle karşıladı. Rusya’nın terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG ile sıkı işbirliği içinde olmasının Türkiye açısından “olumsuz gelişmeler” içereceği vurgulandı. Hürriyet’e konuşan güvenilir kaynaklar, şu değerlendirmede bulundular: “Açık kaynaklardan Rusya ile YPG arasında bazı görüşmelerin yapıldığı ve bölgede son günlerde ciddi hareketlilik yaşandığı bilgisine sahibiz. Rusya’nın bu hamleyi, ABD’nin Rojava bölgesinde irili ufaklı 8 ayrı üs kurmasına karşılık yaptığı söylenebilir. ABD’nin Rojava bölgesindeki üslerinden bazıları sadece helikopterlerin inmesine olanak sağlıyor. Türkiye açısından bakıldığında ise olumlu bir gelişme olduğu söylenemez. Bu tür hamleler bölgede olumsuz gelişmeleri artırabilir.”

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