Şam'da Esad'a büyük darbe

Suriye'nin başkenti Şam bugün de rejim güçleriyle silahlı muhalifler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.

Suriye ordusu, Şam'ın kuzeydoğusundaki stratejik bölgelerde yer alan ve rejim kontolünde olan mahallelere giren muhaliflerin, kentin en büyük ana caddelerinden birindeki mevzilere saldırdığını duyurdu.

Saldırıyı başlatan ana muhalif grup Feylak el Rahman'ın sözcüsü Vael Elvan, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yeni operasyonu sabah saat 05.00'da (TSİ 06.00) başlattık ve dün geri çekildiğimiz bütün noktaları yeniden aldık" dedi.

AFP'nin Şam'ın doğu mahallelerindeki bir muhabiri ile bir diğer gözlemci, bu sabaha karşı yaşanan büyük bir patlamayı şiddetli çatışma seslerinin izlediğini, rejim güçlerinin topçu ateşi ve hava saldırılarıyla cevap verdiğini aktardı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdülrahman, sabahki patlamanın bomba yüklü araç olabileceğini, çatışmaların Cobar ve Kabun mahallelerine konuşlanmış olan muhalifler ve hükümet güçleri arasında yaşandığını söyledi.

Abdülrahman Suriye hava kuvvetlerinin, muhaliflerin mevzilerini bombaladığını, onların da Cobar yakınlarında kent merkezine sadece birkaç kilometre mesafedeki Abbasi ve Tijara mahallelerini topa tuttuklarını belirtti.

ASTANA TEHLİKEYE GİREBİLİR

Bir süre önce bombalı saldırılara sahne olan Şam’da muhalifler ile rejim arasında çatışmalar hafta sonundan bu yana yoğun şekilde devam ediyor.

Şam’daki çatışmaları Ankara da yakından takip ediyor. Ankara, çatışmaların sürmesi halinde 30 Aralık 2016’da Astana’da varılan ateşkes mutabakatının sona erme endişesini de taşıyor. Muhalifler, Rusya ve rejimin taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Astana’daki son toplantıya katılmamıştı.

ŞAM'DA SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOMBALI SALDIRILAR

Suriye’deki savaşın 15 Mart'ta altıncı yılını doldurduğu gün, Şam'da adliye sarayına düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra kentin batısındaki bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında da 20 kişi öldü.

Savaş öncesi 23 milyon nüfusa sahip olan Suriye'de altı yıldır süren çatışmalarda; 320 bin fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 11 milyon insan da evlerini terk etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, ölenlerden 96 bini sivil, 17 binden fazlası da çocuk.

Şam'da 11 Mart'ta Iraklı Şii hacıları hedef alan çifte bombalı saldırıda 74 kişi hayatını kaybetmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da kınadığı saldırıları, Fetih el Şam Cephesi üstlenmişti.