Savaş başlıyor! ABD uçakları uyardı

Terör örgütü DEAŞ'ın merkezi olarak bilinen Rakka kuşatılırken örgüt, şehirde savaş hazırlıkları yapıyor. ABD uçakları şehre bildiri dağıtarak sivillerden botlara ve teknelere binmemelerini istedi. Terör örgütü, sivillerle teröristlerin arasında ayrım yapılamasın diye şehirde yaşayan erkeklerin hepsine aynı kıyafetleri giyme emri verdi.

DEAŞ karşıtı koalisyoın terör örgütünün merkezi olarak anılan Suriye'nin Rakka kentine giderek yaklaşırken DEAŞ sivilleri kalkan olarak kullanmaya devam ediyor.

Teör örgütünün haber ajansı şehirden yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda şehirde camiden çıkan bir kalabalık, alışveriş yapan erkekler görülüyor. Örgüt bir de şehrin tepeden görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, örgütün elindeki tüm imkanlarla yaklaşan savaşa hazırlandığını bildiriyor. 30 bin kişinin yaşadığı şehirde sivillerle teröristleri ayırmak güç. DEAŞ'lılar bu ayrım yapılamasın diye şehirde yaşayan tüm erkeklere aynı kıyafetleri giyme emri verdi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'lilerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ise, Rakka'nın 60 kilometre batısındaki Tavrah ilçesini kuşatıyor.

ABD'nin hava indirme operasyonuyla destek verdiği ve 100'den fazla deniz piyadesini gönderdiği operasyonda, Rakka-Tabka yolu da tamamen kontrol altına alındı.

ABD uçakları şehre bildiri dağıtarak sivillerden bot ve teknelere binmemeleri istendi. Metinde "ABD uçaklarının bölgede yaşayanlara attığı bildirilerde sivillerden bot veya tekne kullanmamaları isteniyor. Uyarı metninde "DEAŞ silah ve militan nakliyesi için bot ve tekne kullanıyor. Bota ve tekneye binmeyin, hava saldırıları geliyor" ifadesi yer alıyor.