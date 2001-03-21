Savaş uçağı kendi mürettebatını vurdu: 11 ölü, 7 yaralı

1.6.2017 - 13:19

Savaş uçağı kendi askerlerini vurdu: 11 ölü, 7 yaralı

Filipinler’in Marawi şehrinde DEAŞ’la bağlantılı Maute grubunu Mindiano Adasından temizlemek için düzenlenen hava harekatında bir savaş uçağı, yanlışlıkla askerleri hedef aldı. Olayda 11 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Filipinler Silahlı Kuvvetleri Şefi Eduardo Ano başkanlığında, koordinatlarının nasıl hatalı olduğunun tespit edilmesi için araştırmalara başlandığını belirterek hava kuvvetlerinin bu hatasının çok üzücü olduğunu aktardı. Lorenzana, operasyona 2 uçağın katıldığını 2’inci uçağın hedefini kaçırarak askerleri vurduğunu belirtti. Yanlışlıkla vurulan yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Lorenzana, “Bazen hata olur. Umarım bir daha olmaz. Tek yapabileceğimiz hatanın tekrar yapılmayacağını belirtmek” dedi.

Jo Reyes

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret