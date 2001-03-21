Savaş uçağı kendi mürettebatını vurdu: 11 ölü, 7 yaralı

Savaş uçağı kendi askerlerini vurdu: 11 ölü, 7 yaralı

Filipinler’in Marawi şehrinde DEAŞ’la bağlantılı Maute grubunu Mindiano Adasından temizlemek için düzenlenen hava harekatında bir savaş uçağı, yanlışlıkla askerleri hedef aldı. Olayda 11 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Filipinler Silahlı Kuvvetleri Şefi Eduardo Ano başkanlığında, koordinatlarının nasıl hatalı olduğunun tespit edilmesi için araştırmalara başlandığını belirterek hava kuvvetlerinin bu hatasının çok üzücü olduğunu aktardı. Lorenzana, operasyona 2 uçağın katıldığını 2’inci uçağın hedefini kaçırarak askerleri vurduğunu belirtti. Yanlışlıkla vurulan yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Lorenzana, “Bazen hata olur. Umarım bir daha olmaz. Tek yapabileceğimiz hatanın tekrar yapılmayacağını belirtmek” dedi.

Jo Reyes