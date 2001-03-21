Şiilerden 'ABD'yi vururuz' tehdidi

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen silahlı bir ittifak, Esad rejimine birliklerine yapılan Amerikan hava saldırıları durmazsa, gözettikleri itidali bir yana bırakarak, ülkedeki Amerikan askeri hedeflerini vuracaklarını açıkladı.

Bu tehditle, ABD ile Suriye'nin güneydoğusundaki Irak sınırında etkin olan İran destekli Şii milisler arasındaki gerilimde artış gözleniyor. ABD, salı günü bölgede kendi askerlerine ve ABD'nin desteklediği diğer unsurlara karşı tehdit oluşturan İran yanlısı güçlere karşı hava saldırıları yaptığını açıklamıştı.

Esad yanlısı ittifakın açıklaması, "Suriye'ye müttefik güçlerin harekat merkezi komutanı" imzasını taşıyor. Duyurunun dağıtımını Esad'a askeri destek veren Lübnanlı Şii Hizbullah örgütü yaptı. Duyuruda, "Amerika iyi bilir ki Suriye, Suriye Arap Ordusu ve müttefiklerinin kanı ucuz değildir ve onların Suriye'deki mevzilerini vurma yeteneği gerektiğinde mevcuttur" denildi. Suriye'nin müttefiklerinin şimdiye kadar susmuş olmalarının bir zayıflık belirtisi olmadığı kaydedilen açıklamada, bunun başka çözümler bulunması için başvurulan itidalin işareti olduğu vurgulandı.

"Eğer Amerika daha ileri gider ve kırmızı çizgileri aşarsa bunun (itidalin) sonu gelecektir." ABD, güney Suriye'deki güçleri için bir tehdit olarak gördüğü İran destekli militanlara karşı salı günü yaptığı saldırının bir benzerini de 18 Mayıs'ta yapmıştı.

Washington'dan yapılan açıklamalara göre ABD son günlerde değişik gruplara uyarılar yaparak, güneydeki At Taft kasabası yakınında Amerikan özel kuvvetleri ve ABD destekli savaşçıların barındığı bir garnizondan uzak durmalarını istiyor. "Çatışmasızlık bölgesi" denilen bu bölge için Rusya ile Esad anlaşmaya varmışlardı.

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