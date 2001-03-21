Şili’deki eylemler pahalıya mal oldu

5.6.2017 - 00:59

Şili’nin başkenti Santiago’da 1 Haziran’dan bu yana Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'e karşı düzenlenen gösterilerin, belediyeye maliyetinin yaklaşık 470 bin lirayı bulduğu ifade edildi.

Şili’nin başkenti Santiago’da 1 Haziran’dan bu yana eğitim ve ekonomi alanındaki reformları nedeniyle Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'e karşı düzenlenen gösterilerin belediyeye verdiği zararın yaklaşık 470 bin lira olduğu bildirildi. Belediye başkanı Felipe Alessandri tarafından yapılan açıklamada, önlerine çıkan her şeyi tahrip eden bir grup gösterici tarafından 1 Haziran günü başlatılan ve yılın en büyük vandallığı olarak nitelendirdiği eylemlerin ülke ekonomisine daha fazla zarar vermesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Kamu binaları, reklam panoları ve vakıf mallarına zarar verildiğini aktaran belediye başkanı, güvenlik kameralarını izleyerek göstericileri tespit edeceklerini ifade etti.

1 Haziran günü güvenlik güçlerinin gözetiminde gerçekleştirilen yürüyüş esnasında küçük bir grup tarafından birtakım eylemler başlatılmış, bunlar daha sonra büyüyerek vandallığa dönüşmüştü

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