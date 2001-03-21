Sır fotoğraflar 16 yıl sonra yayınlandı

31.3.2017 - 10:27

FBI, 11 Eylül saldırısından sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki yıkımı gösteren fotoğrafları yayımladı.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör eylemlerinin hedeflerinden Pentagon'un, saldırının hemen ardından çekilen fotoğraflarını servis etti. Yayınlanan fotoğraflarda; binaya yapılan saldırıda kullanılan American Airlines uçağının kalıntıları görülürken, çıkan yangının büyüklüğü göze çarptı.

El Kaideli teröristlerin kaçırdığı yolcu uçağının binaya çarpmasıyla gerçekleştirilen saldırıda, 184 kişi hayatını kaybetmişti. Fotoğraflarda; olay yerindeki itfaiye ve FBI görevlilerinin yanı sıra binanın enkaz halindeki görüntüleri ve Boeing 757'nin kalıntıları yer alıyor.

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