Suriye'de bombalar peş peşe patlıyor!

20.3.2017 - 09:00

Suriye'nin başkenti Şam'ın dış mahallelerinde orduyla silahlı muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, görgü tanıkları muhaliflerin sürpriz saldırısı sırasında kent merkezine top mermileri ve roketler düştüğünü aktardı.

Suriye ordusunun saldırılara hava harekâtıyla karşılık verdiği bildiriliyor.

Gözlemciler, muhaliflerin Cobar bölgesinde ordu mevzilerine saldırmadan önce bomba yüklü araçlarla iki ayrı intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

GİZLİ TÜNELLER KULLANILIYOR

Suriye devlet medyası, saldırıda Cobar'daki gizli tünellerin de kullanıldığını duyurdu.

Suriyeden çatışma haberleri geliyor... Bombalar peş peşe patlıyor

Şam'da muhaliflerin elinde olan az sayıda bölge bulunuyor. Cobar, kent merkezine en yakın kasaba.

Kasabanın, bir bölümü muhaliflerin, diğer bölümü de ordunun elinde. Cobar'ın denetimi için taraflar iki yılı aşkın bir süredir savaşıyor.

Şam'daki AFP muhabirleri, kent genelindeki patlamalardan sonra ordunun stratejik öneme sahip Abbasid meydanına çıkan yolları kestiğini aktardı.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin, ordunun saldırısı altındaki Barzeh, Tişren ve Kabun'daki baskıyı azaltmak için karşı saldırı başlattığını belirtti.

Geçen Çarşamba, Şam'da adliye sarayına düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha sonra kentin batısındaki bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında da 20 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'de altı yıl önce başlayan savaşta 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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