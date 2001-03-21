Suriye'de İsrail İHA'sı düşürüldü

Lübnan basını, Suriye ordusunun Kuneytra bölgesinde İsrail’e ait bir İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

El Mayadin televizyonunun haberine göre, İsrail’e ait ‘Skylark’ tipi keşif amaçlı bir İHA, Suriye’nin hava sahasını ihlal etti. İhlal üzerine devreye giren Suriye hava savunma sistemlerinin, Kuneytra üzerindeki İHA’yı vurduğu öne sürüldü.

Bu arada haberde yaklaşık 7 kilogram ağırlığında olan İHA’nın, 1.2 kilogram taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

Habere ilişkin bir açıklama yapan İsrail ordusu, kendilerine ait bir İHA’nın Suriye’de kaybolduğunu belirtti ancak söz konusu İHA’nın vurulduğunu yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Bölgedeki gerilim, geçen hafta İsrail jetlerinin Suriye’deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemesi nedeniyle yükselmişti. Suriye’den yapılan açıklamada, saldırıya katılan bir jetinin düşürüldüğü belirtilirken, İsrail tarafı bu açıklamayı yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah’ın gelişmiş silahlarının hedef alındığını ileri sürmüş ve saldırıların süreceğini söylemişti.

Öte yandan İsrail’e ait bir insansız hava aracının, Suriye’nin güneyindeki Kunaytra’da bir sivilin arabasını vurduğu ve arabada bulunan bir sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.