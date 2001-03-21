Suriye'de İsrail İHA'sı düşürüldü

21.3.2017 - 13:28

Lübnan basını, Suriye ordusunun Kuneytra bölgesinde İsrail’e ait bir İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

El Mayadin televizyonunun haberine göre, İsrail’e ait ‘Skylark’ tipi keşif amaçlı bir İHA, Suriye’nin hava sahasını ihlal etti.  İhlal üzerine devreye giren Suriye hava savunma sistemlerinin, Kuneytra üzerindeki İHA’yı vurduğu öne sürüldü.

Bu arada haberde yaklaşık 7 kilogram ağırlığında olan İHA’nın, 1.2 kilogram taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

Habere ilişkin bir açıklama yapan İsrail ordusu, kendilerine ait bir İHA’nın Suriye’de kaybolduğunu belirtti ancak söz konusu İHA’nın vurulduğunu yalanladı.

 NE OLMUŞTU?

 Bölgedeki gerilim, geçen hafta İsrail jetlerinin Suriye’deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemesi nedeniyle yükselmişti. Suriye’den yapılan açıklamada, saldırıya katılan bir jetinin düşürüldüğü belirtilirken, İsrail tarafı bu açıklamayı yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah’ın gelişmiş silahlarının hedef alındığını ileri sürmüş ve saldırıların süreceğini söylemişti.

Öte yandan İsrail’e ait bir insansız hava aracının, Suriye’nin güneyindeki Kunaytra’da bir sivilin arabasını vurduğu ve arabada bulunan bir sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret