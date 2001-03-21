Suriyeli muhalifler Hama’ya dört kilometre yaklaştı

25.3.2017 - 12:55

Suriyeli muhalifler Hama’ya dört kilometre yaklaştı

Hama yakınlarındaki Suriye muhalif güçleri, rejim güçlerinin, kaybettiği yerleri geri almak için başlattığı saldırıyı püskürttü ve yeni mevkiler ele geçirdi.

Suriyeli muhalifler Hamaya dört kilometre yaklaştı

Suriye muhalif güçlerinin, Hama’nın kuzey kesiminde ilerlemeye devam ettiği ve Hama’nın batı kesiminde yeni bir cephe açtığı bildirildi. Silahlı muhalif güçlerin, Zeynel Abidin Dağı ve askeri hava alanında yeni yerler ele geçirdiği ve Hama’ya dört kilometrelik bir mesafeye kadar ilerlediği kaydedildi.

Rejim güçlerinin Şeyha ve hikme okulu yönünden Magrizaf köyüne, Mahrada’daki termik Santral cihetinden Şeylüt kontrol noktasına yaptığı saldırıların muhalif güçler tarafından engellendiği ifade edildi.
Muhalif kuvvetlerin, ellerindeki ağır makineli tüfekler, 130 ağır top ve havan toplarıyla yaptıkları savunmada, rejim güçlerinden 14 askeri öldürdüğü, bir tankı imha ettiği ve diğer tanklara da hasar verdirdiği bildirildi.

Abu Mucahit El Halebi

 

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