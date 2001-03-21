Suudi Arabistan'dan çok ilginç KATAR açıklaması

Suudi Arabistan'dan çok ilginç KATAR açıklaması
13.6.2017 - 18:01

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyulması durumunda Katar'a gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sky News Arabiya'ya konuşan Cübeyr, Suudi Arabistan'ın kısa süre içinde gıda krizi yaşaması beklenen Katar'a 'ihtiyaç duyulması halinde' gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

El Cübeyir, Arap ülkelerinin Katar'a yönelik kararının doğru olduğunu savunurken, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Suudi hükümetinin 'bağımsızlık haklarını' kullandığını ifade etti.

Habere göre Cubeyr, Arap ülkelerinin Katar'a karşı hamlesinin ‘abluka' değil ‘boykot' olduğunu savundu.

Körfez’de yaşanan krizin ardından Suudi Arabistan'dan gerilimi yumuşatacak bir açıklama geldi.

KATAR'A GIDA YARDIMI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Sky News Arabiya'ya yaptığı açıklamada; ihtiyaç halinde Katar'a tıbbi destek ve gıda temin edebileceklerini söyledi.

KATAR'A YAPILAN ABLUKA DEĞİL BOYKOT

Cubeyr, Arap ülkelerinin Katar'a karşı hamlesinin ‘abluka' değil ‘boykot' olduğunu belirtip, Suudi Arabistan hükümetinin kendi egemenlik hakkını kullandığını söyledi.

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