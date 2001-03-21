Suudi Arabistan'dan flaş Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cübeyr, Katar’ın Arap ülkeleriyle olan ilişkileri tekrar eski haline döndürmesi için talepleri karşılaması gerektiğini belirtti. Cübeyr, "Katar'ın bu krizin sonlanması için doğru adımları atmasını beklediklerini" söyledi.

Almanya'da resmi temaslarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr, mevkidaşı Sigmar Gabriel ile düzenlediği basın toplantısında, bazı Arap ülkeleri ile Katar arasında son günlerde yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki son gelişmeleri Alman mevkidaşına anlattığını belirten Cübeyr, Katar'ın uzun yıllardır belli organizasyonları destekleme konusunda adımlar attığını ve bu konuda bir işbirliği imkanı bulamadıklarını anlattı. Katar'ı kardeş ve ortak ülke olarak gördüklerinin altını çizen Suudi Bakan, "Ama kardeş kardeşine yanlışın ne olduğunu söylemeli. Kendine çeki düzen versin diye tavsiyelerde bulunmalı.” dedi.

Cübeyr, güvenlik konusunda Almanya ile işbirliğinin gayet iyi olduğunu ve bunu daha da geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Terörizmin dini, ahlakı, insanlığı ve devleti olmadığını vurgulayan Cübeyr, “Terörizmi bitirmek için çalışmalıyız. Müttefiklerimizle aşırı düşüncelere karşı birlikte

hareket etmeliyiz. Arabistan bu konuda kendine düşen görevi yapmaktadır.” diye

konuştu.

GABRİEL'DEN GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Almanya ve Avrupa olarak Körfez'deki gerilimin artmamasını istediklerini söyledi.Kuveyt'in arabuluculuk girişimlerini olumlu bulduklarını kaydeden Gabriel, gerilimin düşürülmesi için kendi üzerlerine düşen bir durum olması durumunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Alman Bakan, bölgede yaşanan gerilimin DEAŞ'e karşı mücadeleyi sekteye uğratmaması gerektiğini belirterek, “Almanya ve Avrupa olarak Körfez'deki gerilimin artmamasını istiyoruz.” dedi. AA

İŞTE İDDİALARA GÖRE O TALEPLER

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen, Maldivler ve Libya-Tobruk yönetiminin hedef tahtasına koyduğu Katar’ın önüne beş ödevin konulduğu konuşuluyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

- Terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe derhal son vermesi. Bunlar Müslüman Kardeşler, DEAŞ ve El Kaide olarak sıralanıyor.

- Yemen’de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi.

- İran’ın bölgede etkisini güçlendirme çabalarına karşı çıkması ve bu ülkeyi destekleyen tutumu terk etmesi.

- Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun yayın politikasının değiştirilmesi.

- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından varılan anlaşmaların yerine getirilmesi.

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