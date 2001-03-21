Tabka askeri havaalanı IŞİD'den alındı

27.3.2017 - 00:10

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG), Rakka yakınlarındaki Tabka askeri havaalanını IŞİD'den aldığı bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da desteğiyle Tabka askeri havaalanı IŞİD'den alındı.

Operasyon kapsamında şiddetli çatışmalar yaşandığı ve IŞİD'in ciddi kayıp verdiği belirtildi.

Havaalanının alınmasıyla DSG'nin elindeki askeri üs 2'ye yükseldi. DSG, geçen sene de Azez'in güneyindeki Mınig askeri üssünü almıştı.

Rakka'nın 45 kilometre batısında yer alan Tabka kenti yakınında bulunan askeri havaalanı Ağustos 2014'te IŞİD'in eline geçmişti.

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