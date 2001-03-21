Tamirci Türk Almanya'da gündeme oturdu

4.6.2017 - 16:52

Alman Bild gazetesi, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli Ahmet Yardımcı’nın 'kamplumbağa' olarak bilinen Volkswagen Beetle model araçlara takıntısını haberleştirdi. Geçen yıl hurdaya çıkmış 18 adet aracı satın alan Yardımcı tanınmaz tanınmaz haldeki 18 aracı bambaşka bir hale getirdi. Bir yılda 18 aracı baştan aşağı yenilemeyi başaran Yardımcı'nın duyduğu büyük tutku ülke basınının ilgisini çekti...

Gazeteye, “Bu tutkusunun çocukluğunda başladığını söyleyen Yardımcı, “Kamplumbağalarla ne yapılabileceği konusunda aklımda çok fazla fikir bulunuyor” şeklinde konuştu.

Otomobillere tutkusu nedeniyle Alman basınının ilgisini çeken Türk kökenli tamirci Weingarten kentinde yaşıyor.

Almanyada tamirci Türk gündeme oturdu

Yardımcı, yıllardan beri eski kasa araçları alarak onları yenilemekle meşgul olduğunu söylüyor.  Yardımcı, uzun uğraşlar sonucu renove ettiği bir 'kaplumbağa'nın arka kısmına kasa eklemeyi başarmış...

Almanyada tamirci Türk gündeme oturdu

 

 

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