Tamirci Türk Almanya'da gündeme oturdu

Otomobillere tutkusu nedeniyle Alman basınının ilgisini çeken Türk kökenli tamirci Weingarten kentinde yaşıyor.

Yardımcı, yıllardan beri eski kasa araçları alarak onları yenilemekle meşgul olduğunu söylüyor. Yardımcı, uzun uğraşlar sonucu renove ettiği bir 'kaplumbağa'nın arka kısmına kasa eklemeyi başarmış...