Tanımadığı çocuk için kendini feda etti

Tanımadığı çocuk için kendini feda etti
9.6.2017 - 01:13

ABD’nin Connecticut eyaletindeki Bridgeport kentinde bir kadın, karşıdan hızla gelen bir aracın çarpmasını önlemek için hiç tanımadığı bir çocuğa siper oldu.

NBC4I’nin aktardığına göre, Bridgeport kentinde hızla yaklaşan ve çarpmak üzere olan bir aracı fark eden Shanta Jordan, hiç tanımadığı bir çocuğun üzerine atılarak ona siper oldu. Çarpma sonucu çocuk ciddi şekilde yaralandı fakat ölümden kurtuldu. Başta bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocuk, yapılan operasyonlar sonrasında tehlikeyi atlattı.

Polis A. J. Perez “Eğer Jordan müdahale etmeseydi, araba çocuğu ezmiş olurdu ve muhtemelen ölürdü” dedi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Jordan ise, taburcu olmasının ardından kahramanlığı nedeniyle ödüllendirilecek.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret