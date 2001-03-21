Tanımadığı çocuk için kendini feda etti

ABD’nin Connecticut eyaletindeki Bridgeport kentinde bir kadın, karşıdan hızla gelen bir aracın çarpmasını önlemek için hiç tanımadığı bir çocuğa siper oldu.

NBC4I’nin aktardığına göre, Bridgeport kentinde hızla yaklaşan ve çarpmak üzere olan bir aracı fark eden Shanta Jordan, hiç tanımadığı bir çocuğun üzerine atılarak ona siper oldu. Çarpma sonucu çocuk ciddi şekilde yaralandı fakat ölümden kurtuldu. Başta bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocuk, yapılan operasyonlar sonrasında tehlikeyi atlattı.

Polis A. J. Perez “Eğer Jordan müdahale etmeseydi, araba çocuğu ezmiş olurdu ve muhtemelen ölürdü” dedi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Jordan ise, taburcu olmasının ardından kahramanlığı nedeniyle ödüllendirilecek.