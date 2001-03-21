Tarih 28 Mayıs... Termometre 53,5 dereceyi gösterdi

Pakistan aşırı sıcakla kavruluyor, Turbat kentinde Mayıs ayı sonunda 53 derece görüldü. Komşu ülke Hindistan'da ise sıcak hava dalgası 12 can aldı.

Kuzey yarımküre, iki gün sonra resmen yaz mevsimini yaşamaya başlayacak. Ancak şimdiden bazı ülkeler cehennem sıcağıyla baş etmeye çalışıyor.

Pakistan tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü, Arap Denizi kıyısındaki Turbat'ta termometreler 53,5 dereceyi gösterdi. Ülkede en son 30 Mayıs 2009’da sıcaklık 52 dereceye çıkmıştı.

Daha yaz gelmeden aşırı sıcaklarla kavrulan bölgede, insanlar evlerinden dışarı çıkamıyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının başkent İslamabad'dan geçtiği fotoğraflarda ise, sıcaktan bunalan gençlerin nehirde serinlediği görülüyor.

Yağmur ve güneş 35 can aldı

Pakistan'ın komşusu Hindistan'da da sıcak hava dalgası hakim. Ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Yetkililer, aşırı sıcaklar nedeniyle 12 kişinin öldüğünü bildiriyor. Son iki aydaki ölümler 200'e yaklaştı.

Sıcaktan bunalan halk nehirlere akın etti, asfaltlar eridi.

Hindistan'ın bazı eyaletlerinde ise aşırı yağış görülüyor. Muson yağmurlarının etkisi altındaki kuzeydoğu eyaletlerinde 23 can kaybı var. Bihar eyaletinde düşen yıldırımlar 18 kişiyi öldürdü. Aşırı yağışların yıktığı bir duvarın altında kalan beş kişi de kurtarılamadı.

Yetkililer, bardaktan boşanırcasına yağmur yağan bölgede acil durum ilan etti.

Almanya 37 derece

Avrupa'da da sıcak hava dalgası var. Almanya'nın Bonn kentinde termometreler 37 dereceyi görürken, Belçika ve İsviçre'den suya atlayanların fotoğrafları geliyor.