Tepki çeken Türk mallarını boykot çağrısı

Tepki çeken Türk mallarını boykot çağrısı
8.6.2017 - 13:43

Suudileri destekleyen Araplar sosyal medyadan Türk mallarını boykot çağrısında bulundu. Birçok hesap tarafından paylaşılan çağrıya Türk vatandaşları tepki gösterdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır’ın Katar ile ilişkilerini kesmesini açıklamasının ardından başlayan kriz sürüyor. Katar’la ilişkilerini kestiğini açıklayan ülke sayısı her geçen gün artıyor. TBMM’de Katar’a asker gönderilmesinin kabul edilmesinin ardından Suudileri destekleyen Araplar, Türkiye’yi Katar’ın yanında yer almakla suçladı.

Suudileri destekleyen Araplar sosyal medyadan Türk mallarını boykot çağrısında bulundu. Birçok hesap tarafından paylaşılan çağrıda Türk medyasının tavrına da tepki gösterildi.  Türk vatandaşları ise bu boykot çağrısına tepki gösterdi. (Oda TV)

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

Türkiye, Suud'un istediği gibi Katar'a ambargo uygulamak yerine destek verince Arabistanlılar çirkinleşmeye başladı.

Katar, gıda ürünlerinin önemli kısmını Suudi Arabistan'dan satın alıyordu. Arabistan ambargo uygulayınca Katar gıdayı Türkiye'den ithal etmeye başladı.

Türkiye'nin Katar'a sadece gıda değil askeri ve politik desteği Suudi Arabistan'da tepkiyle karşılandı.

Bu tweet, bir Suud'un Türk ürünlerine boykot çağrısından;

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

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