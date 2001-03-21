Teröristin kızı manşetlerde

İngiliz gazeteleri, Londra'nın kalbinde terör estiren saldırganın 18 yaşındaki kızının fotoğraflarını manşetten verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısını düzenleyen Halit Mesud'un 18 yaşındaki kızının fotoğrafları ortaya çıktı. İngiliz basınının manşetten verdiği genç kızın ismi, Teegan Harvey.

Sonradan Müslümanlığı seçen teröristin önceki adı, Andrew Russell'dı. Teegan Harvey'in batılı yaşam tarzına dikkat çeken gazeteler, genç kızın babasının isteklerine karşı koyduğunu aktarıyor. Buna karşın abla Andi'nin ise babasıyla aynı görüşleri taşıdığı yazıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre, Mesud kızlarının annesi Jane Harvey ile 1991 yılında tanıştı ve Harwey'in doğa içindeki milyon dolarlık evine taşındı.