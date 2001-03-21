Tesla güneş enerjili kiremit satacak

26.3.2017 - 10:05

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, nisan ayında güneş enerjili kiremit siparişi alacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, Twitter'da bir takipçisinin kendisine yönelttiği soru üzerine, Tesla'nın güneş enerjili çatı projesi için gelecek ay sipariş almaya başlayacağını ifade ederken, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

SOLARCİTY ŞİRKETİNİ SATIN ALDILAR

Tesla, geçen yıl güneş enerjisi üzerine çalışmalar yapan SolarCity isimli şirketi bünyesine katmış ve güneş enerjili kiremit ile güneşten elde ettiği enerjiyi depolayıp daha sonra binalara ulaştıran bataryaların yeni modellerini tanıtmıştı.

Ayrıca Tesla, güneş enerjili çatının ücretinin, güneş panelli sıradan bir çatıdan daha az olabileceğini duyurmuştu.

Tesla güneş enerjili kiremit satacak

"Tuscan" olarak bilinen klasik turuncu, kayrak taşı, dokulu ve pürüzsüz model seçenekli kiremitlerin 2017'nin ortasında üretilmesi planlanıyor.

DİĞER ÇATILARDAN DAHA DAYANIKLI

Güneş enerjili çatının sıradan bir çatıya göre daha dayanıklı ve daha az maliyetli olduğunu duyuran Tesla'nın, söz konusu ürünün satış ve kaplama işini de bu yıl gerçekleştireceği ifade ediliyor.

Tesla güneş enerjili kiremit satacak

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