Therese May itiraf etti: Her şeyi berbat ettim

Therese May itiraf etti: Her şeyi berbat ettim
13.6.2017 - 16:15

İngiltere Başbakanı Theresa May, seçimlerdeki yenilgisinden ötürü, kendini eleştirip vekillerden özür diledi.

Seçimlerde tek başına iktidar kurabilecek çoğunluğa ulaşamayan May, çarpıcı itiraflarda bulundu.

"HER ŞEYİ BERBAT ETTİM, HEPİNİZİ KURTARACAĞIM"

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Başbakan May'in salı günü partisinin parlamenterler toplantısında yaptığı konuşmada "Bu işin içine girdim ve her şeyi berbat ettim. Bu işten hepinizi kurtaracağım" şeklinde bir konuşma yaptığını ve 'kabahat bende' şeklinde bir tutum içine girdiği belirtti.

Başbakan May, yaptığı konuşmada, kamu sektöründe çalışan ve genç seçmenlere ulaşmak için daha fazla çaba harcayacağını belirtti.

MAY PİŞMAN AMA DİZ ÇÖKMÜYOR

Toplantıya katılan partililerden biri Guardian gazetesine May´in durumu ile ilgili olarak "Gerçekten samimi ve pişman olduğunu düşünüyorum ancak diz de çökmüyor" ifadesini kullanarak May'in seçimlerden sonra samimi tarafını gösterdiğini iddia etti.

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