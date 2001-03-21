Trump 500 milyon dolar ayırdı PKK faydalanacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 mali yılı savunma bütçesinde Suriye’deki eğit-donat programına 500 milyon dolar ayrılırken, Suriye’de eğitim verilen gruplara RPG-7 roketatar, AT-4 tanksavar gibi ağır silahların verilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) edindiği bütçe ile ilgili bir belgeye göre Trump yönetimi, Irak ve Suriye’deki eğit-donat programları için 2018 mali yılı savunma bütçesindeki 64 milyar dolarlık Dış Operasyonlar Fonu'ndan 1 milyon 769 milyon dolar ayırdı.

Söz konusu miktarın 1 milyar 269 milyon dolarının Irak’ta yürütülen eğit-donat programına, kalan 500 milyon dolarlık kısmının ise Suriye’deki eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

Belgede, Suriye’de DEAŞ ile mücadele etmek üzere 25 bin milis kuvvetinin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu ifade edilirken, ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara ayrılacağı kaydedildi.

AT-4 ve RPG-7 gibi silahlar verilecek

Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara verilecek olan silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahların da bulunması dikkat çekti.

Söz konusu silah listesinde 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilecek ekipmanlar arasında listelendi.

PYD/PKK da faydalanacak

Belgede, silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye muhalefeti” ibaresi kullanılsa da bu silahların büyük bölümünden PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) yararlanacağı belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Suriye’nin çeşitli bölgelerinde desteklediği az sayıda DEAŞ karşıtı Arap grubun da bu silahlardan faydalanacağı ifade ediliyor.

Pentagonun bütçe belgesinde, söz konusu silahların tedarik edilmemesi durumda "ABD’nin DEAŞ ile mücadelesinin sekteye uğrayacağı" ve "Suriye’de ortaklık yaptıkları kuvvetler nezdindeki güvenirliğinin zedeleneceği" savunuldu.

Pentagon konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken bütçenin ekim ayında Kongrede onaylanması bekleniyor.

Beyaz Saray geçen ayın başında Suriye’de PYD/PKK terör örgütüne Rakka operasyonu kapsamında silah ve ekipman vermesi için Pentagon’a yetki vermişti. PYD/PKK, ABD’nin Suriye’de tedarik ettiği silahları bugüne kadar gayriresmi olarak alsa da Pentagon örgüte silah verdiğini reddediyordu.

Ancak hafta başında Pentagon, ilk kez PYD/PKK’ya hafif silahlar ve askeri araçlar gönderdiğini duyurmuş ve DEAŞ'la mücadele kapsamında örgütün desteklenmeye devam edeceğini açıklamıştı.



