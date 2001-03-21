Trump 500 milyon dolar ayırdı PKK faydalanacak

2.6.2017 - 00:04

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 mali yılı savunma  bütçesinde Suriye’deki eğit-donat programına 500 milyon dolar ayrılırken,  Suriye’de eğitim verilen gruplara RPG-7 roketatar, AT-4 tanksavar gibi ağır  silahların verilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) edindiği bütçe ile  ilgili bir belgeye göre Trump yönetimi, Irak ve Suriye’deki eğit-donat  programları için 2018 mali yılı savunma bütçesindeki 64 milyar dolarlık Dış  Operasyonlar Fonu'ndan 1 milyon 769 milyon dolar ayırdı.

Söz konusu miktarın 1 milyar 269 milyon dolarının Irak’ta yürütülen  eğit-donat programına, kalan 500 milyon dolarlık kısmının ise Suriye’deki  eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

Belgede, Suriye’de DEAŞ ile mücadele etmek üzere 25 bin milis  kuvvetinin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu ifade edilirken,  ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara  ayrılacağı kaydedildi.

AT-4 ve RPG-7 gibi silahlar verilecek

Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara  verilecek olan silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahların da  bulunması dikkat çekti.

Söz konusu silah listesinde 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin  adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet  Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9  tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet  havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü  ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilecek ekipmanlar arasında  listelendi.

PYD/PKK da faydalanacak

Belgede, silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye  muhalefeti” ibaresi kullanılsa da bu silahların büyük bölümünden PKK’nın Suriye  kolu PYD/YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) yararlanacağı  belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Suriye’nin çeşitli bölgelerinde desteklediği az  sayıda DEAŞ karşıtı Arap grubun da bu silahlardan faydalanacağı ifade ediliyor.

Pentagonun bütçe belgesinde, söz konusu silahların tedarik edilmemesi  durumda "ABD’nin DEAŞ ile mücadelesinin sekteye uğrayacağı" ve "Suriye’de  ortaklık yaptıkları kuvvetler nezdindeki güvenirliğinin zedeleneceği" savunuldu.

Pentagon konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken bütçenin ekim  ayında Kongrede onaylanması bekleniyor.

Beyaz Saray geçen ayın başında Suriye’de PYD/PKK terör örgütüne Rakka  operasyonu kapsamında silah ve ekipman vermesi için Pentagon’a yetki vermişti.  PYD/PKK, ABD’nin Suriye’de tedarik ettiği silahları bugüne kadar gayriresmi  olarak alsa da Pentagon örgüte silah verdiğini reddediyordu.

Ancak hafta başında Pentagon, ilk kez PYD/PKK’ya hafif silahlar ve  askeri araçlar gönderdiğini duyurmuş ve DEAŞ'la mücadele kapsamında örgütün  desteklenmeye devam edeceğini açıklamıştı.


 

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