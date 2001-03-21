Trump'çılarla karşıtları California'da kavga etti

26.3.2017 - 11:24

ABD’nin California eyaletindeki Huntington Plajı’nda Trump destekçileri ile karşıtları yumruk yumruğa birbirine girdi.

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri California eyaletinde bulunan Huntington Plajı’nda gösteri düzenledi. Ancak Trump karşıtları da bölgeye gelince iki karşıt görüşlü topluluk sakin durmadı.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

YASADIŞI BİBER KULLANILDI

Tam bir kaosun yaşandığı plajda yaklaşık 2000 Trump destekçisinin toplandığı ardından Trump karşıtlarının bölgeye geldiği belirtiliyor.

Yaklaşık 30 kişilik gruba Trump destekçilerinin şiddet uyguladığı, söz konusu grubun da yasa dışı olan biber spreyi kullandığı belirtiliyor. Olayda bir çok kişinin hafif şekild etralandığı ifade ediliyor.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 3 kişi biber spreyi kullanmak, 4 kişi ise şiddet ve saldırı suçundan gözaltına alındı.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

ARBEDE YAŞANDI

Haber ajansları tarafından geçilen görüntülerde Trump karşıtı olduğu belirtilen genç bir adam etrafını saran Trump destekçileri tafından tartaklanıyor, bir Trump taraftarı adamın boynunda sarılı giysiyi boğarcasına çekmeye çalışıyor.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Fotoğraflarda bir destekçinin başka bir adamın yanına gelip adamın kulağına bağırdığı görülüyor. Bir başka olayda ise yerde yatan bir adam Trump destekçisi tarafından tekmelerle ve yumruklarla dövülüyor.

Trump destekçileriyle karşıtları California'da kavga etti

İNSAN DUVARI ÖREREK ENGELLEMEK İSTEDİLER

Trump karşıtı görüşlü protestocuların Trump destekçilerinin düzenleyeceği yürüyüşü bir insan duvarı örerek engellemek istedikleri ancak amaçlarını yerine getiremeden durumun karıştığı belirtiliyor.

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