Trump'dan dünyayı şok eden sözler

Başkan Donald Trump, dünyanın terörizmle savaşmada “siyasi açıdan doğru” olmayı bir kenara bırakması ve insanların güvenliğini sağlamaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Trump, Londra’daki terör saldırısının ardından paylaştığı Twitter mesajlarında, Amerikan mahkemelerine, nüfusu Müslüman ağırlıklı 6 ülkeye getirmek istediği seyahat yasağını onaylamaları çağrısını yineledi.

Başkan Trump, bir yandan Britanya’ya destek sözü verirken, diğer yandan da Londra belediye başkanını eleştirdi ve terörle mücadelede katı mesajlar verdi.

Mesajında Trump, “Siyaseten doğru olmayı bırakmalıyız ve halklarımızın güvenliği işine koyulmalıyız. Eğer akıllıca davranmazsak durum daha da kötüleşecek” dedi.

Londra’ya geçen yıl belediye başkanı seçilen ve önemli bir Batı başkentinin ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadık Han’a da tepki gösteren Trump, “Terör saldırısında en az 7 ölü, 48 yaralı var ve Londra Belediye Başkanı ‘alarma geçmeye gerek yok’ diyor” ifadesini kullandı.

Terör saldırısına ilişkin haberler hem Londra hem de dünya genelinde yayılırken Belediye Başkanı Han, saldırıyı kınamış, daha sonra da, İngilizler’in Londra sokaklarında daha geniş boyutta polis nüfusunu görmekten paniğe kapılmaması gerektiğini belirtmişti.

Han’ın sözcüsü, Trump’ın tweet’lerinin ardından, Londra belediye başkanının Trump’a yanıt veremeyecek kadar meşgul olduğunu söyledi. Sözcü, “(Han’ın) Donald Trump’ın eksik bilgiye dayanan ve belediye başkanının sözlerini kasıtlı olarak bağlamından saptıran tweet mesajlarına yanıt vermekten daha önemli işleri var” diye konuştu.

Trump, saldırının hemen ardından dün gece paylaştığı Twitter mesajlarında da, mahkemeler tarafından yürütmesi durdurulan ve ABD Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmesi beklenen seyahat yasağını yeniden gündeme getirmişti. Trump mesajında, "Akıllı, uyanık ve dayanıklı olmamız gerek. Mahkemelerin haklarımızı bize geri vermesi lazım. Seyahat yasağına ekstra güvenlik önlemi olarak ihtiyacımız var" demişti.

Başkan Trump'ın göreve gelir gelmez uygulamaya koymak istediği seyahat yasağı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden gelen kişileri, Amerika'ya üç ay boyunca sokmamayı amaçlıyordu. Sonradan yeniden uzatılma kapısını açık bırakan Trump'ın başkanlık kararnamesi, kimi gümrük kapılarında kapsamını aşacak şekilde uygulanmaya başlandı ve Amerika'da yasal ikametgah hakkına sahip ya da önceden vize sahibi olan kişileri de hedef aldı. Kararname eyalet mahkemelerince geçersiz sayıldı ve ardından Trump'ın yeniden yayınladığı, içeriği gözden geçirilmiş diğer kararname de aynı akıbetle karşılaştı. Kararname ABD Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek

Amerika’da kitleleri hedef alan saldırıların çoğu bireysel silah şiddetinden kaynaklanıyor. Bu saldırılarının ardından da genelde, Amerikan anayasasında da yer alan bireysel silah sahibi olma hakkının sınırları üzerinde tartışmalar artıyor.

Londra saldırısının ardından da Trump bir diğer Twitter mesajında, “Farkında mısınız? Şu anda silah tartışması yapmıyoruz. Çünkü bıçaklar ve minibüsler kullanıyorlar” ifadesini kullandı.