Trump ilk kez Avrupa'ya gidiyor

23.3.2017 - 00:29

Trump'ın ilk Avrupa ziyareti 25 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e olacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Brüksel'deki zirveye katılımıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

NATO'nun önemine vurgu yapılan açıklamada, "Başkan, NATO nezdindeki mevkidaşları ile görüşmeyi ve ittifak için hayati öneme sahip terörle mücadele ve sorumluluk paylaşımı gibi konuları tartışmayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadesine yer verildi.

STOLTENBERG'LE 12 NİSAN'DA BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEK

Ayrıca açıklamada, Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 12 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya geleceği duyuruldu.

Seçim kampanyası sürecinden itibaren ABD'nin NATO'ya diğer üyelerden daha fazla savunma harcaması yaptığını ve diğer ülkelerin daha fazla katkı sağlaması gerektiğini savunan Trump, göreve geldikten sonra da aynı tezini savunmaya devam etti.

Yine de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra NATO ittifakının önemine daha fazla vurgu yapmaya başlayan Trump'ın Brüksel'deki zirvede nasıl bir açılım yapacağı merakla bekleniyor.

 

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