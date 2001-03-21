Trump'ın kızı estetik harikası çıktı

29.5.2017 - 15:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka Trump'ın gençlik fotoğrafları magazin dünyasını kasıp kavurdu.

 Hem güzelliği ile hem de başarısıyla dünya gündeminden düşmeyen ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Ivanka'nın önceki ve sonraki halini görenler ikisinin aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.

ESTETİK GÜZELİ IVANKA

Annesi Çek güzellik yarışmasında birinci olan Ivanka Trump önce annesinin izinden gidip modelliğe doğru gidiyordu. Babası Donald Trump emlak krallığından siyasete atılınca Ivanka'da babasının izinden gidip politikaya atıldı. Kariyeri kadar güzelliği ile de dikkatleri çeken Ivanka'nın doğal güzelliğinin olmadığı eski fotoğraflarından anlaşıldı.

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