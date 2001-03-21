Trump'ın kızı Ivanka'ya Beyaz Saray'da ofis veriliyor

22.3.2017 - 00:13

Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı toplantılara katılan Ivanka Trump'a şimdi de Beyaz Saray'da ofis veriliyor.

ABD yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da bir ofis tesis edileceğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca Trump'ın 35 yaşındaki kızının resmi bir rolü olmamasına rağmen "devlet sırrı" niteliğindeki belgelere erişiminin olacağını da doğruladı.

Ivanka Trump'ın Politico'ya konuşan avukatı Donald Trump'ın kızının, başkana geniş bir yelpazede danışmanlık vereceğini ve başkanın "gözü kulağı" olacağını söyledi.

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasının ardından kızı da onunla birlikte dünya liderleriyle görüştüğü toplantılara katılmaya başlamıştı.

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