Trump: 'Kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialar üzerine, “Önümüzdeki bir kaç gün içinde Paris Anlaşmasına ilişkin kararımı açıklayacağım” dedi.

ABD medyasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşmasından çekileceğine yönelik haberler yayınlandı. Bunun üzerine Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Trump’ın Paris İklim Anlaşmasından çekilme konusunda henüz karar vermediğini, seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Konuya ilişkin resmi twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, ”Önümüzdeki bir kaç gün içinde Paris Anlaşmasına ilişkin kararımı açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta gerçekleştirilen NATO zirvesinde Trump liderlerle Paris İklim Anlaşmasını görüşmüş ancak anlaşmazlıklar giderilememişti.

Trump'ın kararını acil koduyla duyurdular! Korkulan oldu

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmeye hazırlandığını resmen açıkladı. Uluslararası ajanslar, gelişmeyi 'acil' koduyla dünyaya geçti.

ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmen ayrılmaya hazırlanıyor. Başkan Donald Trump'ın verdiği karar önce Amerikan medyasına yansıdı, ardından Reuters haber ajansı son dakika olarak dünyaya duyurdu.

Dakikalar sonra ise Beyaz Saray açıklaması geldi. Beyaz Saray, Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin beklendiğini ilan etti.

Başkan Trump da Twitter hesabından kararını birkaç gün içinde resmen açıklayacağını yazdı.

Donald Trump, geçtiğimiz hafta İtalay2da gerçekleşen G7 liderler zirvesinde ABD’nin iklim anlaşmasına olan bağlılığını yinelemeyi reddetmişti.

ABD KARBONDİOKSİT EMİSYONUNDA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

ABD atmosfere en fazla karbondioksit emisyonu yapan ülkelerden biri , hatta Çin’den sonra ikini sırada yer alıyor.

ABD’nin iklim anlaşmasından çekilmesiyle diğer ülkeler arasındaki baskı da azalmış olacak. Ancak Çin, Hindistan, Kanada ve Avrupa Birliği ABD’nin anlaşmadan çekilmesi durumunda bile iklim anlaşmasına bağlılıklarının devam edeceğini açıkladılar.

Suriye ve Nikaragua da anlaşmayı imzalamayan ülkeler.

ABD lideri Trump, Obama yönetiminin Aralık 2015'te Paris'te imzaladığı anlaşmayı başından beri eleştiriyordu. Söz konusu iklim değişikliğiyle mücadele planına, yaklaşık 200 ülke imza koymuştu.

Anlaşma, atmosfere gaz salımının yüzde 55'inden sorumlu olan en az 55 ülke tarafından imzalandıktan sonra artık uluslararası hukukun bir parçası oldu.

Yıllar süren tartışmaların ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından Birleşmiş Milletler'in (BM) bu anlaşmasını imzalayan ülkeler, 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırmayı taahhüt ederken, artışı 1.5 derece ile sınırlandırmak için de çaba sarf etme sözü veriyor.

Başkan Trump, geçtiğimiz aylarda da selefi Barack Obama'nın hayata geçirdiği küresel ısınmayla mücadele düzenlemesini iptal etmişti. ABD dünyada atmosfere en fazla karbondioksit salınımı yapan ülkelerden biri.

Avrupa'dan ABD'ye 'Paris Anlaşması' tepkisi

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Paris'teki İklim Konferansı'ndan çekileceği imasında bulunan ABD Başkanı Trump'a sert tepki gösterdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, "Birilerinin ABD'ye iklim anlaşmasından öylece çekilemeyeceğini anlatması lazım. Paris anlaşmasının sorumluluklarından kendini çıkarabilmek uzun yıllar sürebilir" ifadelerini kullandı.