Trump Katar Emirini Beyaz Saray'a davet etti

Trump Katar Emirini Beyaz Saray'a davet etti
7.6.2017 - 21:35

ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizinin çözümü için Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Thani’yi Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin  Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, görüşmede, birlik  içinde bir Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile güçlü bir ABD-KİK ortaklığının,  terörü yenme ve bölgesel istikrarı teşvik etmede önemli olduğunu belirttiği  aktarıldı.

Açıklamada, “Başkan, aşırılık yanlısı ideolojileri özendirmeyi  durdurmak ve terör örgütlerinin finanse edilmesini engellemek için bölgedeki tüm  ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Başkan, Beyaz Saray’da gerek  duyulursa bir toplantı yapılması da dahil, taraflara farklılıklarını çözmeleri  konusunda yardım etmeyi teklif etti.” ifadeleri kullanıldı.

Trump dün de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda  görüşmüştü. İki liderin terör örgütlerinin finansmanının ve bölgedeki aşırılık  yanlısı ideolojilerin yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili konuları ele  aldığı bildirilmişti.

Trump, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda ise Katar'ı hedef  alarak, "Kral ve 50 ülke temsilcileriyle buluştuğum Suudi Arabistan ziyaretinin  faydalı olduğunu görmek memnuniyet verici. Aşırılığın finansmanına karşı katı bir  çizgiyi takip edeceklerini söylemişlerdi ve tüm göstergeler Katar'ı işaret  ediyordu. Belki de bu, terörizm dehşetinin sona erdirilmesinin başlangıcı  olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve  Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini  kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava  sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden  ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları  ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter  destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret