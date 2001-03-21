Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
9.6.2017 - 22:47

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede Riyad Antlaşması ele alındı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Liderler, bütün ülkelerin Riyad Antlaşması'nda yer alan terörizmle savaş, aşırıcılıkla mücadele, terörist gruplara ekonomik desteğin kesilmesi konularını uygulaması gerektiğinde karar kıldı. Ayrıca Başkan Trump, Arap ülkeleri arasında birliğin korunmasının önemine vurgu yaptı" denildi.

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