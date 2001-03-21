Trump NASA bütçesinde kesinti yaptı

24.5.2017 - 22:38

NASA, Trump yönetiminin ABD Kongresi'ne sunduğu 2018 Mali Yıl Bütçe önerisi içinde kuruma ayrılacak tahmini miktarın 19,1 milyar dolar olacağını açıkladı.

NASA başkanlığını vekaleten yürüten Robert Lightfoot, bütçe önerisinin sunulmasının ardından, NASA web sitesinden canlı yayında yaptığı açıklamada, 2018'de ajansın tahmini bütçesinin 19,1 milyar dolar olacağını duyurdu.

Trump yönetimiyle mart ayından bu yana yürütülen müzakerelerle şekillenen 2017 bütçesinde binde 8 oranında kesintiye gidildiği görüldü.

Yeni mali yıl bütçesi 2017'ye göre 561 milyon dolar azaldı.

Yeni bütçedeki kesintiyle beraber çok sayıda yeryüzü bilimleri programı ile Göktaşı Yönlendirme Misyonu'nun ve eğitim dairesinin kapatılacağı belirtildi.

Plankton, Aerosol ve Cloud araştırma projeleri, Okyanus Ekosistemi Uydusu PACE, Yörünge Karbon Gözlemevi (OCO-3), İklim Mutlak Işıma ve Kırılma Gözlemevi Keşif Aracı (CLARREO PF), Derin Uzay İklim Gözlemevi (DSCOVR) ve Bulutlar ve Yer Işıma Enerji Sistemi'nin (CERES) yerini alması beklenen Işıma İdare Aygıtı (RBI) kesilen programlar arasında bulunuyor.

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